Кремль радіє рішенню США призупинити постачання зброї і заохочує скасувати санкції

У Кремлі позитивно оцінили рішення про призупинення американської військової допомоги Україні, "якщо це відповідає дійсності", і зазначили, що варто на додачу скасувати санкції проти РФ.

Про це заявив речник глави Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

За словами Пєскова, припинення постачань зброї "може спонукати Київ до мирного процесу".

"Ще належить дізнатися деталі, але, якщо це відповідає дійсності, то це рішення, яке, дійсно, може спонукати київський режим до мирного процесу", – сказав він журналістам, коментуючи відповідну інформацію щодо призупинення американської допомоги.

За його словами, "те, що досі США були головним постачальником цієї війни, це очевидно".

"Якщо США припинять ці поставки, це буде, напевно, найкращий внесок у справу миру", – сказав Пєсков.

Водночас представник Кремля зауважив, що деякі європейські країни заявляють про намір продовжити надавати всебічну допомогу Україні. "Тобто вони якось, напевно, намагатимуться компенсувати обсяги боєприпасів і всього іншого, що вибувають. Але, звичайно ж, найголовніший обсяг досі надходив зі Сполучених Штатів і каналами Сполучених Штатів", – зазначив Пєсков.

"Подивимося. Зараз дуже багато розрізненої інформації, головним чином вона йде з посиланням на джерела. І звичайно, потрібно дивитися, як розвивається ситуація на землі", – додав він.

У Кремлі також заявили, що для нормалізації російсько-американських відносин варто було б позбутися антиросійських санкцій з боку США.

"Наше ставлення до цих санкцій добре відоме – ми їх вважаємо незаконними. І, звісно, якщо говорити про нормалізацію двосторонніх відносин, то їх потрібно звільняти від цього негативного вантажу так званих санкцій", – сказав Пєсков.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії на тлі зусиль Дональда Трампа відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.