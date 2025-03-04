Кремль радуется решению США приостановить поставки оружия и поощряет отменить санкции

В Кремле положительно оценили решение о приостановлении американской военной помощи Украине, "если это соответствует действительности", и отметили, что стоит в придачу отменить санкции против РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Пескова, прекращение поставок оружия "может побудить Киев к мирному процессу".

"Еще предстоит узнать детали, но, если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может побудить киевский режим к мирному процессу", – сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию о приостановлении американской помощи.

По его словам, "то, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, это очевидно".

"Если США прекратят эти поставки, это будет, наверное, лучший вклад в дело мира", – сказал Песков.

В то же время представитель Кремля отметил, что некоторые европейские страны заявляют о намерении продолжить оказывать всестороннюю помощь Украине. "То есть они как-то, наверное, будут пытаться компенсировать объемы боеприпасов и всего остального, что выбывает. Но, конечно же, самый главный объем до сих пор поступал из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов", – отметил Песков.

"Посмотрим. Сейчас очень много разрозненной информации, главным образом она идет со ссылкой на источники. И конечно, нужно смотреть, как развивается ситуация на земле", – добавил он.

В Кремле также заявили, что для нормализации российско-американских отношений следовало бы избавиться от антироссийских санкций со стороны США.

"Наше отношение к этим санкциям хорошо известно – мы их считаем незаконными. И, конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций", – сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России на фоне усилий Дональда Трампа восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.