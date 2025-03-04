Уряд Британії підтвердив прихильність підтримці України на тлі рішення Трампа

Уряд Великої Британії підтвердив свою прихильність підтримці України після того, як адміністрація Дональда Трампа призупинила військову допомогу США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian з посиланням на офіс прем’єра Британії.

Там заявили, що залишаються "абсолютно відданими" забезпеченню тривалого миру в Україні і взаємодіють з ключовими союзниками на підтримку цих зусиль.

"Це правильно і в наших інтересах", – наголосили у прем'єра Британії.

"Ми посилили український військовий потенціал, взявши на себе зобов'язання надавати Україні 3 млрд фунтів стерлінгів на рік у вигляді військової допомоги доти, доки це буде потрібно, а також надавши кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів з використанням російських активів, на які поширюються санкції", – зазначили в уряді.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Поміж тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який дозволить мобілізувати 800 млрд євро на оборонні витрати.

Лист з деталями плану був відправлений всім лідерам ЄС напередодні саміту Євросоюзу.