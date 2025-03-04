Правительство Британии подтвердило приверженность поддержке Украины на фоне решения Трампа

Правительство Великобритании подтвердило свою приверженность поддержке Украины после того, как администрация Дональда Трампа приостановила военную помощь США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на офис премьера Великобритании.

Там заявили, что остаются "абсолютно преданными" обеспечению длительного мира в Украине и взаимодействуют с ключевыми союзниками в поддержку этих усилий.

"Это правильно и в наших интересах", – подчеркнули у премьера Британии.

"Мы усилили украинский военный потенциал, взяв на себя обязательства предоставлять Украине 3 млрд фунтов стерлингов в год в виде военной помощи до тех пор, пока это потребуется, а также предоставив кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов с использованием российских активов, на которые распространяются санкции", – отметили в правительстве.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Между тем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который позволит мобилизовать 800 млрд евро на оборонные расходы.

Письмо с деталями плана было отправлено всем лидерам ЕС накануне саммита Евросоюза.