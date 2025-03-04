7 березня Рада ЄС обговорить створення трибуналу для Путіна

Під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ (у частині юстиції) в п’ятницю, 7 березня, міністри держав Європейського Союзу, з-поміж іншого, обговорять питання створення трибуналу з покарання злочину агресії Росії проти України, який має за мету притягти до відповідальності президента Росії Володимира Путіна.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Європейський посадовець наголосив, що про те, як запобігти безкарності за воєнні злочини Росії проти України, міністри юстиції ЄС говорять на кожній зустрічі, і 7 березня також піднімуть питання щодо притягнення до відповідальності винних за злочини, вчинені за час російської агресії проти України.

"Однією з тем на засіданні Ради ЄС з питань юстиції буде обговорення стану справ у боротьбі з воєнними злочинами Росії в Україні та притягненні винних до відповідальності", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

"Новим у цьому питанні є не лише поточний геополітичний контекст, а й той факт, що так звана основна група нещодавно в Брюсселі завершила роботу над створенням спеціального трибуналу, який розслідуватиме та притягатиме до відповідальності винних у злочинах, скоєних Росією під час вторгнення в Україну", – наголосив посадовець ЄС.

Він додав, що для міністрів юстиції важливим є питання, як вони можуть сприяти роботі трибуналу, зокрема шляхом передачі доказів, які були зібрані за останні три роки – "насамперед завдяки роботі Eurojust та спеціальній базі доказів, створеній у рамках роботи спільних слідчих груп".

Щоправда, у розмові з кореспондентом "Європейської правди", також на умовах анонімності, один з дипломатів ЄС повідомив, що жодного рішення щодо трибуналу від міністрів юстиції 7 березня очікувати не варто: метою обговорення є "звірити годинники" і окреслити плани майбутньої співпраці.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, оскільки досі не існує міжнародного суду, який би притягав до відповідальності за злочин агресії. Але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

4 лютого 2025 року, за інформацією джерел, під час 13-ї зустрічі групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України був затверджений проєкт статуту трибуналу і досягнута домовленість про його запуск на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи.

Тим не менш, наприкінці лютого ЗМІ повідомили, що представники США відмовилися назвати Росію агресором на зустрічі Core Group – групи країн, які готують спецтрибунал.

Більше про плани створення трибуналу читайте в інтерв’ю генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе: Трибунал за злочин агресії створять у 2025 році, від Трампа немає негативних сигналів: генсек РЄ.