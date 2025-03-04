7 марта Совет ЕС обсудит создание трибунала для Путина 

Во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел (в части юстиции) в пятницу, 7 марта, министры государств Европейского Союза, среди прочего, обсудят вопрос создания трибунала по наказанию преступления агрессии России против Украины, который имеет целью привлечь к ответственности президента России Владимира Путина.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Европейский чиновник отметил, что о том, как предотвратить безнаказанность за военные преступления России против Украины, министры юстиции ЕС говорят на каждой встрече, и 7 марта также поднимут вопрос о привлечении к ответственности виновных за преступления, совершенные за время российской агрессии против Украины.

"Одной из тем на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции будет обсуждение состояния дел в борьбе с военными преступлениями России в Украине и привлечении виновных к ответственности", – сообщил собеседник „Европейской правды".

"Новым в этом вопросе является не только текущий геополитический контекст, но и тот факт, что так называемая основная группа недавно в Брюсселе завершила работу над созданием специального трибунала, который будет расследовать и привлекать к ответственности виновных в преступлениях, совершенных Россией во время вторжения в Украину", – подчеркнул чиновник ЕС.

Он добавил, что для министров юстиции важным является вопрос, как они могут способствовать работе трибунала, в частности путем передачи доказательств, которые были собраны за последние три года – "прежде всего благодаря работе Eurojust и специальной базе доказательств, созданной в рамках работы совместных следственных групп".

Правда, в разговоре с корреспондентом "Европейской правды", также на условиях анонимности, один из дипломатов ЕС сообщил, что никакого решения по трибуналу от министров юстиции 7 марта ожидать не стоит: целью обсуждения является "сверить часы" и наметить планы будущего сотрудничества.

Обсуждение относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, поскольку до сих пор не существует международного суда, который бы привлекал к ответственности за преступление агрессии. Но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

4 февраля 2025 года, по информации источников, во время 13-й встречи группы государств (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины был утвержден проект устава трибунала и достигнута договоренность о его запуске на базе двустороннего соглашения Украины с Советом Европы.

Тем не менее, в конце февраля СМИ сообщили, что представители США отказались назвать Россию агрессором на встрече Core Group – группы стран, которые готовят спецтрибунал.

Больше о планах создания трибунала читайте в интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе: Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов: генсек СЕ.