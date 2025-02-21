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ЗМІ: у Європі бояться, що США відмовляться підтримувати "трибунал для Путіна"

Новини — П'ятниця, 21 лютого 2025, 20:57 — Олег Павлюк

Європейські держави вважають, що відмова нової адміністрації США від називання Росії агресором може сигналізувати про їхній вихід з групи країн, які готують спецтрибунал за злочин агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.

Західні посадовці, з якими поспілкувався The Telegraph, кажуть, що представники США відмовилися назвати Росію агресором на зустрічі Core Group – групи країн, які готують спецтрибунал.

Дипломатична нота, з якою ознайомився The Telegraph, свідчить, що європейські чиновники були "шоковані" заявами США на низці міжнародних зустрічей про те, що Росію слід запросити назад до "цивілізованого світу".

Джерело: трибунал для Путіна буде створений на базі Ради Європи у 2025 році

Така позиція поставила під сумнів підготовку до заключної зустрічі групи в березні.

"Якщо вони (США. – Ред.) не визнають, що це агресія, вони не можуть брати участь", – сказав один зі співрозмовників The Telegraph.

Інший назвав сценарій виходу США з Core Group "досить радикальним зсувом". "Переписування історії і вдавання, що не Росія розпочала цю війну, – це те, на що ми просто не можемо і не погодимося", – додав він.

Європейські столиці зараз проводять переговори щодо можливого "розпаду" спеціального трибуналу, якщо США вийдуть з нього, зазначає The Telegraph.

Раніше ЗМІ повідомили, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Також у США не знають, чи підтримають резолюцію ООН із засудженням вторгнення Росії в Україну.

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