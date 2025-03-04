Шмигаль: Україна готова підписати угоду про мінерали зі США

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо доступу до українських корисних копалин.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шмигаля наводить "Укрінформ".

Він зазначив, що Україна готова до комунікації, переговорів і підписання.

"З нашого боку також надходить чіткий сигнал, і я повторю його ще раз: ми готові підписати першу угоду щодо створення спільного інвестиційного фонду. Український уряд її погодив, і це наша спільна позиція – президента України, уряду та парламенту. Ця угода має бути підписана зі США", – сказав прем'єр.

За його словами, наразі українська сторона очікує на зворотний зв’язок.

Шмигаль також розповів, що наразі Україна та США не розпочинали конкретної роботи над угодою щодо створення спільного інвестиційного фонду корисних копалин.

Він зазначив, що поки що існує лише політична рамка того, як має утворюватися фонд.

"На сьогодні уряд затвердив лише ту угоду, яка містить намір утворити інвестиційний фонд. Наступна міжнародна угода потребуватиме ратифікації українським парламентом і Конгресом США", – підкреслив Шмигаль.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував новини щодо угоди, заявивши, що повідомить про це у зверненні до Конгресу у вівторок ввечері.

Як повідомлялося, Трамп у понеділок заявив, що "угода про копалини" не мертва. Президент Зеленський, також без конкретики, заявляв, що Україна працює з Америкою і готує певні кроки.

Детальний аналіз документа, що планується до підписання, читайте у статті Піар для Трампа, успіх для України. Що означає угода про надра.