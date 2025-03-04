Шмыгаль: Украина готова подписать соглашение о минералах с США

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подписать соглашение с США о доступе к украинским полезным ископаемым.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шмыгаля приводит "Укринформ".

Он отметил, что Украина готова к коммуникации, переговорам и подписанию.

"С нашей стороны также поступает четкий сигнал, и я повторю его еще раз: мы готовы подписать первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. Украинское правительство его согласовало, и это наша общая позиция – президента Украины, правительства и парламента. Это соглашение должно быть подписано с США", – сказал премьер.

По его словам, сейчас украинская сторона ожидает обратной связи.

Шмыгаль также рассказал, что пока Украина и США не начинали конкретной работы над соглашением о создании совместного инвестиционного фонда полезных ископаемых.

Он отметил, что пока существует только политическая рамка того, как должен образовываться фонд.

"На сегодня правительство утвердило только то соглашение, которое содержит намерение создать инвестиционный фонд. Следующее международное соглашение потребует ратификации украинским парламентом и Конгрессом США", – подчеркнул Шмыгаль.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новости по соглашению, заявив, что сообщит об этом в обращении к Конгрессу во вторник вечером.

Как сообщалось, Трамп в понедельник заявил, что "соглашение об ископаемых" не мертво. Президент Зеленский, также без конкретики, заявлял, что Украина работает с Америкой и готовит определенные шаги.

Детальный анализ документа, который планируется к подписанию, читайте в статье Пиар для Трампа, успех для Украины. Что означает соглашение о недрах.