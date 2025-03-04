Угорщина зраділа рішенню США припинити військову допомогу Україні

Уряд Угорщини підтримав рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо призупинення всієї військової допомоги України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Речник угорського уряду заявив, що їхня позиція збігається з думкою адміністрації Трампа.

"Замість продовження постачань зброї та війни необхідно якнайшвидше припинити вогонь і розпочати мирні переговори", – сказав він.

Нагадаємо, 4 лютого американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

За даними WSJ, Трамп вирішив заморозити допомогу після фрази президента України про те, що війна може тривати ще довго. Рішення нібито підтримали всі його топрадники.