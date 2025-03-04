Венгрия обрадовалась решению США прекратить военную помощь Украине

Правительство Венгрии поддержало решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении всей военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Представитель венгерского правительства заявил, что их позиция совпадает с мнением администрации Трампа.

"Вместо продолжения поставок оружия и войны необходимо как можно быстрее прекратить огонь и начать мирные переговоры", – сказал он.

Напомним, 4 февраля американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

По данным WSJ, Трамп решил заморозить помощь после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Решение якобы поддержали все его топрадники.