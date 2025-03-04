Туск: звіти з кордону підтверджують заяви про зупинку допомоги США для України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на відкритті засідання польського уряду, передає RMF24.

У ніч проти 4 березня стало відомо, що США призупиняють всю військову допомогу Україні – в тому числі й ту, яка щойно була доставлена і зберігається на складах у Польщі.

"Ситуація серйозна, мені не треба нікого переконувати, що вона вимагає від уряду особливої концентрації", – заявив Дональд Туск на початку засідання кабінету міністрів у вівторок.

"Ми будемо приймати рішення, які вимагатимуть повної солідарності держави, ваших міністерств. Настають дні і тижні, коли абсолютно необхідно припинити безплідні дискусії, суперечки про престиж, коаліційні розбіжності", – звернувся він до міністрів, зазначивши, що уряд повинен буде приймати рішення "в якомусь екстраординарному режимі".

Водночас Туск підкреслив, що немає "жодних підстав" вважати заяви американської сторони "просто словами".

"Звіти, які надходять з кордону, з нашого центру в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони. Це, звичайно, ставить Європу, Україну, Польщу в більш складну ситуацію, але ми повинні впоратися з цією ситуацією", – сказав прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, рішення Трампа заморозити допомогу Україні нібито підтримали всі його топрадники, а сам Дональд Трамп вирішив зробити це після фрази президента України про те, що війна може тривати ще довго.

Поміж тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який дозволить мобілізувати 800 млрд євро на оборонні витрати.