Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном

Росія погодилася допомогти адміністрації президента Дональда Трампа у спілкуванні з Іраном з питань, що стосуються ядерної програми Ісламської Республіки та її підтримки регіональних антиамериканських маріонеток.

Про це розповіли Bloomberg люди, знайомі з ситуацією, передає "Європейська правда".

Трамп передав цю зацікавленість безпосередньо Владіміру Путіну під час телефонної розмови в лютому, а через кілька днів високопосадовці з його адміністрації обговорили це питання зі своїми російськими колегами на переговорах у Саудівській Аравії, повідомили люди, знайомі з цим питанням у Москві, які відмовилися назвати свої імена через делікатність питання.

Ні Росія, ні Іран публічно не підтвердили і не спростували запит.

Прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков у відповідь на запитання Bloomberg заявив, що "Росія вважає, що США і Іран повинні вирішити всі проблеми шляхом переговорів" і що Москва "готова зробити все, що в її силах, для досягнення цієї мети".

Представник Міністерства закордонних справ Ірану, відповідаючи на запитання, чи пропонувала Росія виступити посередником між Тегераном і Вашингтоном, сказав лише, що для країн "природно" пропонувати свою допомогу.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров поділився подробицями зустрічі з американцями у Саудівській Аравії зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі, коли вони зустрілися в Тегерані, сказав Арагчі на телевізійній пресконференції після зустрічі.

Після повернення до Білого дому Трамп надсилає змішані сигнали щодо Ірану. Він заявив, що має намір повернутися до політики "максимального тиску" свого першого терміну, зокрема, відновити санкції і націлитися на сили безпеки Ірану. Але Трамп також заявив, що хоче "негайно" розпочати роботу над "перевіреною ядерною мирною угодою з Іраном".

Як дві країни, що перебувають під жорсткими санкціями США, Росія та Іран поглибили співпрацю в галузі торгівлі та енергетики, а також у сфері безпеки, включаючи використання Росією великої кількості іранських безпілотників у війні проти України.

Але неясно, наскільки Тегеран буде сприйнятливим до будь-яких пропозицій США, що надходять через Росію. Багато прихильників жорсткої лінії, які домінують у таких потужних інституціях Ірану, як КВІР і судова система, публічно виступають проти взаємодії з Вашингтоном.

Минулого місяця Верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що Трампу не можна довіряти – оскільки він вийшов з ядерної угоди часів Обами під час свого першого терміну.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі наприкінці лютого відкинув можливість прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми його країни.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше запевнив, що за президентства Дональда Трампа в Ірану не з’явиться ядерна зброя.