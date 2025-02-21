Рубіо запевнив, що за Трампа в Ірану не буде ядерної зброї

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що за президентства Дональда Трампа в Ірану не з’явиться ядерна зброя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю журналістці Кетрін Херрідж, яке публікує пресслужба Держдепу США.

Рубіо сказав, що адміністрація Трампа прагне повернутись до максимального тиску на іранський режим.

Він додав, що не буде вдаватися в подробиці того, яких заходів можуть вжити США, щоб запобігти появі ядерної зброї в Ірану.

"Але я хочу чітко заявити, що іранському режиму... ніколи не можна дозволити володіти ядерною зброєю, за допомогою якої вони зможуть тримати в заручниках весь світ і потенційно напасти на Ізраїль", – підкреслив держсекретар.

Рубіо зауважив, що якби США хотіли кінця іранського режиму, то це б сталося.

"Але президент – миротворець. Він волів би уникнути цього і не допустити подібних обставин... але за Дональда Трампа ядерного Ірану не буде", – резюмував він.

Як відомо, Трамп хоче відновити свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб не допустити отримання ним ядерної зброї.

Трамп заявив, що дав своїм радникам вказівку "знищити Іран" у разі успішного замаху на нього.