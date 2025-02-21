Рубіо запевнив, що за Трампа в Ірану не буде ядерної зброї
Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що за президентства Дональда Трампа в Ірану не з’явиться ядерна зброя.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю журналістці Кетрін Херрідж, яке публікує пресслужба Держдепу США.
Рубіо сказав, що адміністрація Трампа прагне повернутись до максимального тиску на іранський режим.
Він додав, що не буде вдаватися в подробиці того, яких заходів можуть вжити США, щоб запобігти появі ядерної зброї в Ірану.
"Але я хочу чітко заявити, що іранському режиму... ніколи не можна дозволити володіти ядерною зброєю, за допомогою якої вони зможуть тримати в заручниках весь світ і потенційно напасти на Ізраїль", – підкреслив держсекретар.
Рубіо зауважив, що якби США хотіли кінця іранського режиму, то це б сталося.
"Але президент – миротворець. Він волів би уникнути цього і не допустити подібних обставин... але за Дональда Трампа ядерного Ірану не буде", – резюмував він.
Як відомо, Трамп хоче відновити свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб не допустити отримання ним ядерної зброї.
Трамп заявив, що дав своїм радникам вказівку "знищити Іран" у разі успішного замаху на нього.