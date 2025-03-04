Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном

Россия согласилась помочь администрации президента Дональда Трампа в общении с Ираном по вопросам, касающимся ядерной программы Исламской Республики и ее поддержки региональных антиамериканских марионеток.

Об этом рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией, передает "Европейская правда".

Трамп передал эту заинтересованность непосредственно Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале, а через несколько дней чиновники из его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии, сообщили люди, знакомые с этим вопросом в Москве, которые отказались назвать свои имена из-за деликатности вопроса.

Ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли запрос.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос Bloomberg заявил, что "Россия считает, что США и Иран должны решить все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать все, что в ее силах, для достижения этой цели".

Представитель Министерства иностранных дел Ирана, отвечая на вопрос, предлагала ли Россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сказал лишь, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился подробностями встречи с американцами в Саудовской Аравии со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, когда они встретились в Тегеране, сказал Арагчи на телевизионной пресс-конференции после встречи.

После возвращения в Белый дом Трамп посылает смешанные сигналы по Ирану. Он заявил, что намерен вернуться к политике "максимального давления" своего первого срока, в частности, восстановить санкции и нацелиться на силы безопасности Ирана. Но Трамп также заявил, что хочет "немедленно" начать работу над "проверенным ядерным мирным соглашением с Ираном".

Как две страны, находящиеся под жесткими санкциями США, Россия и Иран углубили сотрудничество в области торговли и энергетики, а также в сфере безопасности, включая использование Россией большого количества иранских беспилотников в войне против Украины.

Но неясно, насколько Тегеран будет восприимчив к любым предложениям США, поступающим через Россию. Многие сторонники жесткой линии, которые доминируют в таких мощных институтах Ирана, как КСИР и судебная система, публично выступают против взаимодействия с Вашингтоном.

В прошлом месяце Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Трампу нельзя доверять – поскольку он вышел из ядерной сделки времен Обамы во время своего первого срока.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в конце февраля отверг возможность прямых переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе его страны.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заверил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не появится ядерное оружие.