ЗМІ: демократи розглядають варіанти протесту під час виступу Трампа перед Конгресом

Законодавці-демократи обговорюють варіанти протесту проти виступу президента США Дональда Трампа перед Конгресом у вівторок, зокрема шляхом прямого зриву.

Про це стало відомо порталу Axios від співрозмовників у Демократичній партії, повідомляє "Європейська правда".

Наразі серед демократів як в Конгресі, так і за його межами, немає єдиної думки щодо найкращого способу виразити своє невдоволення.

Деякі конгресмени заявили колегам, що можуть вийти із зали, коли Трамп виголосить конкретні фрази, які вони вважають неприйнятними, повідомили Axios законодавці.

За словами одного з демократів Палати представників, однією з таких ліній могла б стати критика на адресу дітей-трансгендерів, що може спонукати членів Палати до дій.

Ще одним варіантом дій є підняття плакатів проти Трампа або проти Департаменту ефективності уряду.

Деякі законодавці планують використати певні кольори у своєму вбранні, щоб продемонструвати протест, зокрема, жінки планують одягнути щось рожеве або чорне, а конгресвумен Марсі Каптур планує роздавати краватки та шарфи в кольорах прапора України, щоб висловити підтримку президенту Володимиру Зеленському.

Дехто планує сидіти з кам'яним обличчям і не аплодувати під час усієї промови Трампа.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.