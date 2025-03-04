СМИ: демократы рассматривают варианты протеста во время выступления Трампа перед Конгрессом

Законодатели-демократы обсуждают варианты протеста против выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник, в частности путем прямого срыва.

Об этом стало известно порталу Axios от собеседников в Демократической партии, сообщает "Европейская правда".

Сейчас среди демократов как в Конгрессе, так и за его пределами, нет единого мнения относительно лучшего способа выразить свое недовольство.

Некоторые конгрессмены заявили коллегам, что могут выйти из зала, когда Трамп произнесет конкретные фразы, которые они считают неприемлемыми, сообщили Axios законодатели.

По словам одного из демократов Палаты представителей, одной из таких линий могла бы стать критика в адрес детей-трансгендеров, что может побудить членов Палаты к действиям.

Еще одним вариантом действий является поднятие плакатов против Трампа или против Департамента эффективности правительства.

Некоторые законодатели планируют использовать определенные цвета в своем наряде, чтобы продемонстрировать протест, в частности, женщины планируют одеть что-то розовое или черное, а конгрессвумен Марси Каптур планирует раздавать галстуки и шарфы в цветах флага Украины, чтобы выразить поддержку президенту Владимиру Зеленскому.

Некоторые планируют сидеть с невозмутимым лицом и не аплодировать во время всей речи Трампа.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.