У Трампа розповіли, про що йтиметься у його зверненні до Конгресу

Старший радник президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що очільник Білого дому у своєму виступі перед Конгресом про стан справ у країні зосередиться, зокрема на питанні тарифів.

Про це Міллер сказав в інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у своїй промові Трамп говоритиме про те, як підвищення тарифів "може насправді допомогти закрити торговельний дефіцит, який у січні був рекордним, особливо коли йдеться про такі країни, як Канада, Мексика, Китай".

Міллер додав, що також Трамп планує "прийти до взаєморозуміння" з американцями з приводу стану справ у країні.

"Він збирається прийти і розповісти американському народу про те, де саме ми перебуваємо як країна, що сталося за останні чотири роки, чого йому вдалося домогтися за останні чотири або п'ять тижнів. А також про те, що нам ще належить зробити", – сказав Міллер.

Нагадаємо, Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв чинні 10% мита на імпорт з Китаю до 20%.

Мексика вже заявила, що відповість Сполученим Штатам на 25-відсоткові тарифи. Також свою відповідь готує Канада.