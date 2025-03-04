Канада готує свою відповідь на тарифи Трампа

У Канаді заявили, що збираються запровадити свої мита на американські товари у відповідь на анонсовані президентом США Дональдом Трампом торговельні заходи.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

У Канаді збираються обкласти митами американські товари зі штатів, які очолюють республіканці, зокрема апельсини з Флориди та побутову техніку з Огайо.

Одне з урядових джерел повідомило, що потенційно під тарифи можуть потрапити кава з рідного штату спікера Палати представників Майка Джонсона – Луїзіани, а також все, що поставляється з Пенсильванії.

Загалом Канада готова вдарити по США 25-відсотковими тарифами на американські товари на суму 30 мільярдів канадських доларів, а після 21-денного періоду консультацій – ще на 125 мільярдів канадських доларів.

До списку товарів, які одразу ж потраплять під тарифи, входять продукти харчування – птиця, яловичина, риба, йогурти, а також текстиль і меблі.

"Ми готові до тарифів на суму 155 мільярдів канадських доларів", – сказала глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Очільниця МЗС розповіла, що вона та її колеги по кабінету міністрів провели понеділок, намагаючись ще раз звернутися до американської сторони, щоб запобігти економічній шкоді від тарифів.

Зокрема, міністр фінансів Канади Домінік Леблан говорив з міністром торгівлі Говардом Лютніком.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд також заявив, що готовий до боротьби.

"Якщо вони захочуть спробувати знищити Онтаріо, я зроблю все, в тому числі відключу їхню енергію з посмішкою на обличчі", – сказав він, маючи на увазі, що Онтаріо експортує електроенергію для 1,5 мільйона американців.

Президентка Канадської торговельної палати Кендіс Ленг, заявила, що рішення Трампа ввергне Канаду і США в рецесію, яка призведе до знищення робочих місць.

"США можуть стверджувати, що ця політика спрямована на те, щоб вдарити Канаду по хворому місцю, але незабаром вони побачать катастрофічні наслідки у себе вдома, в таких містах, як Детройт, Піттсбург і Луїсвілл", – сказала вона.

Нагадаємо, Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв чинні 10% мита на імпорт з Китаю до 20%.

Мексика вже заявила, що відповість Сполученим Штатам на 25-відсоткові тарифи.