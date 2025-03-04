У Трампа рассказали, о чем пойдет речь в его обращении к Конгрессу

Старший советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что глава Белого дома в своем выступлении перед Конгрессом о состоянии дел в стране сосредоточится, в частности на вопросе тарифов.

Об этом Миллер сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в своей речи Трамп будет говорить о том, как повышение тарифов "может на самом деле помочь закрыть торговый дефицит, который в январе был рекордным, особенно когда речь идет о таких странах, как Канада, Мексика, Китай".

Миллер добавил, что также Трамп планирует "прийти к взаимопониманию" с американцами по поводу положения дел в стране.

"Он собирается прийти и рассказать американскому народу о том, где именно мы находимся как страна, что произошло за последние четыре года, чего ему удалось добиться за последние четыре или пять недель. А также о том, что нам еще предстоит сделать", – сказал Миллер.

Напомним, Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил действующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%.

Мексика уже заявила, что ответит Соединенным Штатам на 25-процентные тарифы. Также свой ответ готовит Канада.