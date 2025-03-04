Низка демократів заявили, що не відвідають виступ Трампа перед Конгресом

Низка конгресменів-демократів заявили, що не будуть присутніми на виступі президента США Дональда Трампа перед Конгресом про стан справ у країні.

Про це повідомляє CNN, інформує "Європейська правда".

Зокрема, конгресвумен-демократ від штату Вермонт Бекка Балінт має намір організувати власний захід разом із сенаторами від Демократичної партії Крісом Мерфі, Браяном Шатцем, Едом Маркі та Анджелою Алсбрукс.

Захід включатиме "перевірку фактів у реальному часі, демократичну передвиборчу дискусію та реакцію в прямому ефірі".

"Моя розмова сьогодні ввечері буде найкращим способом, яким я можу використати свій голос для жителів Вермонта. Вони втомилися від брехні та повної і цілковитої зневаги Трампа до нашої конституції", – сказала Балінт.

Конгресвумен Максін Вотерс також заявила у вівторок, що не буде присутня на промові президента, додавши, що Трампа слід "судити за державну зраду" за те, що він "зблизився" з правителем Росії Владіміром Путіним і Кремлем.

"Я б ніколи не пішла до того, хто зневажає американський народ так, як це зробив (Трамп). Це ганебна, жалюгідна людина. Він сповнений брехні і обману, і він пов'язаний з Путіним і Росією. По суті, його треба судити за державну зраду. Ось чому я не їду", – заявила конгресвумен від Каліфорнії.

ЗМІ раніше повідомили, що законодавці-демократи обговорюють варіанти протесту проти виступу президента США Дональда Трампа перед Конгресом у вівторок, зокрема шляхом прямого зриву.

Тим часом мтарший радник Трампа Джейсон Міллер заявив, що очільник Білого дому у своєму виступі перед Конгресом про стан справ у країні зосередиться, зокрема на питанні тарифів.