Ряд демократов заявили, что не посетят выступление Трампа перед Конгрессом

Ряд конгрессменов-демократов заявили, что не будут присутствовать на выступлении президента США Дональда Трампа перед Конгрессом о состоянии дел в стране.

Об этом сообщает CNN, информирует "Европейская правда".

В частности, конгрессвумен-демократ от штата Вермонт Бекка Балинт намерена организовать собственное мероприятие вместе с сенаторами от Демократической партии Крисом Мерфи, Брайаном Шатцем, Эдом Марки и Анджелой Алсбрукс.

Мероприятие будет включать "проверку фактов в реальном времени, демократическую предвыборную дискуссию и реакцию в прямом эфире".

"Мой разговор сегодня вечером будет лучшим способом, которым я могу использовать свой голос для жителей Вермонта. Они устали от лжи и полного и полнейшего пренебрежения Трампа к нашей конституции", – сказала Балинт.

Конгрессвумен Максин Уотерс также заявила во вторник, что не будет присутствовать на речи президента, добавив, что Трампа следует "судить за государственную измену" за то, что он "сблизился" с правителем России Владимиром Путиным и Кремлем.

"Я бы никогда не пошла к тому, кто презирает американский народ так, как это сделал (Трамп). Это позорный, жалкий человек. Он полон лжи и обмана, и он связан с Путиным и Россией. По сути, его надо судить за государственную измену. Вот почему я не еду", – заявила конгрессвумен от Калифорнии.

СМИ ранее сообщили, что законодатели-демократы обсуждают варианты протеста против выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник, в частности путем прямого срыва.

Между тем старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что глава Белого дома в своем выступлении перед Конгрессом о состоянии дел в стране сосредоточится, в частности на вопросе тарифов.