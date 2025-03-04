Прем'єр Грузії назвав Венеційську комісію "несерйозною структурою"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав Венеційську комісію "однією з найбільш несерйозних європейських структур".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву грузинського прем’єра наводить Sova.

Його коментар пролунав на тлі невідкладного висновку Венеційської комісії щодо поправок, ухвалених парламентом Грузії в кодекс "Про адміністративні правопорушення" і закон "Про збори і маніфестації".

Кобахідзе зазначив, що ця інституція ЄС перетворилася на звичайний політичний орган, який служить інтересам "партії глобальної війни".

"Їхнє прохання не має жодного правового підґрунтя. Загалом можу сказати, що Венеційська комісія одна з найбільш несерйозних європейських структур. На тлі тієї несерйозності, яка загалом укорінилася в європейських структурах, навіть на цьому тлі Венеціанська комісія виділяється особливою несерйозністю", – сказав він.

Прем'єр Грузії стверджує, що Венеційська комісія пише "політичні висновки без будь-якого правового обґрунтування" і що це зовсім не її справа.

"Відповідно, ми не можемо сприймати їхні висновки всерйоз. Нехай зроблять правові висновки, і ми їх розглянемо серйозно, але політика – не справа Венеціанської комісії", – заявив грузинський прем'єр.

Нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

Читайте також: Журналісти під тиском терору: як влада Грузії бореться зі свободою слова.