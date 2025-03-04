Премьер Грузии назвал Венецианскую комиссию "несерьезной структурой"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Венецианскую комиссию "одной из самых несерьезных европейских структур".

Как сообщает "Европейская правда", заявление грузинского премьера приводит Sova.

Его комментарий прозвучал на фоне неотложного заключения Венецианской комиссии по поправкам, принятым парламентом Грузии в кодекс "Об административных правонарушениях" и закон "О собраниях и манифестациях".

Кобахидзе отметил, что эта институция ЕС превратилась в обычный политический орган, который служит интересам "партии глобальной войны".

"Их просьба не имеет никакой правовой основы. В целом могу сказать, что Венецианская комиссия одна из самых несерьезных европейских структур. На фоне той несерьезности, которая в целом укоренилась в европейских структурах, даже на этом фоне Венецианская комиссия выделяется особой несерьезностью", – сказал он.

Премьер Грузии утверждает, что Венецианская комиссия пишет "политические выводы без какого-либо правового обоснования" и что это совсем не ее дело.

"Соответственно, мы не можем воспринимать их выводы всерьез. Пусть сделают правовые выводы, и мы их рассмотрим серьезно, но политика – не дело Венецианской комиссии", – заявил грузинский премьер.

Недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

Также анонсировали законопроект с дополнительными правилами относительно деятельности СМИ.

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