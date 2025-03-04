Зеленський: "план дій" до стійкого миру буде готовий найближчим часом

Президент Володимир Зеленський після розмови з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем заявив, що "план дій" до стійкого миру, над якими працюють після саміту в Лондоні, буде готовий найближчим часом.

Про це глава держави написав в Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що поділився з Пленковичем деталями саміту в Лондоні, оскільки важливо, щоб партнери, які не були присутні на саміті, були поінформовані.

"Працюємо над планом дій, який наблизить нас до стійкого миру та гарантій безпеки. Це має бути скоординоване бачення реально всієї Європи, всіх партнерів. Документ буде готовий найближчим часом", – заявив Зеленський.

Він додав, що цим документом поділяться із кожним союзником. "Справедливий, чесний мир є нашою спільною метою", – наголосив глава держави.

Раніше у вівторок Зеленський запропонував, щоб першими етапами для припинення війни стали звільнення полонених, негайне перемир’я в небі і негайне перемир’я на морі – за умови, що Росія зробить те ж саме.

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