Зеленському "прикро" за сварку у США: готовий працювати під "сильним лідерством Трампа"

Президент Володимир Зеленський після численних сигналів зі США, що президент України повинен вибачитись за суперечку в Білому домі, заявив, що йому "прикро, що так сталося".

Про це глава держави написав у вівторок в соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Президент наголосив, що Україна готова "якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир".

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", – заявив Зеленський.

Він висловив готовність "працювати швидко, щоб закінчити війну". Першими етапами у цьому зв’язку, за словами президента, можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі і негайне перемир’я на морі, "якщо Росія зробить те ж саме".

"Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це", – написав Зеленський.

Він також зазначив, що зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю "пройшла не так, як передбачалося".

"Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", – написав Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна готова підписати угоду про мінерали та безпеку "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц раніше заявляв, що адміністрація США хоче почути від президента України Володимира Зеленського, що він шкодує про суперечку, яка сталась в Овальному кабінеті минулої п'ятниці.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявляв, що президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися.