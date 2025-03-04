Зеленский: "план действий" к устойчивому миру будет готов в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявил, что "план действий" к устойчивому миру, над которым работают после саммита в Лондоне, будет готов в ближайшее время.

Об этом глава государства написал в Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что поделился с Пленковичем деталями саммита в Лондоне, поскольку важно, чтобы партнеры, которые не присутствовали на саммите, были проинформированы.

"Работаем над планом действий, который приблизит нас к устойчивому миру и гарантиям безопасности. Это должно быть скоординированное видение реально всей Европы, всех партнеров. Документ будет готов в ближайшее время", – заявил Зеленский.

Он добавил, что этим документом поделятся с каждым союзником. "Справедливый, честный мир является нашей общей целью", – подчеркнул глава государства.

Ранее во вторник Зеленский предложил, чтобы первыми этапами для прекращения войны стали освобождение пленных, немедленное перемирие в небе и немедленное перемирие на море – при условии, что Россия сделает то же самое.

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