Дуда: міжнародного права не дотримуються, бо за ним не стоїть достатня сила

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що міжнародне право, яке має гарантувати мир і суверенітет держав, не дотримується всіма, бо бракує сил, щоб підтримувати його і принципи Статуту ООН.

Про це він сказав під час виступу перед засіданням Генасамблеї ООН, його цитує PAP, повідомляє "Європейська правда".

За словами польського президента, незважаючи, зокрема, на те, російське вторгнення в Україну триває, "міжнародне право залишається найсильнішим інструментом для цивілізованих націй для забезпечення довгострокового миру".

"Але сьогодні я б доповнив ці слова зауваженням, що мир можна захистити лише тоді, коли за ним стоїть реальна сила, здатна стримати потенційного агресора. З іншого боку, в ситуації, коли початку війни не вдалося запобігти, для відновлення миру, окрім сили, необхідне правосуддя", – зазначив Дуда.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що реформа Ради безпеки ООН має включати розширення її складу, скасування права вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії до України.

Також литовський президент Гітанас Науседа висловлював переконання про необхідність реформування Радбезу ООН на тлі війни Росії проти України.