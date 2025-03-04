Дуда: международное право не соблюдается, потому что за ним не стоит достаточная сила

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что международное право, которое должно гарантировать мир и суверенитет государств, не соблюдается всеми, потому что не хватает сил, чтобы поддерживать его и принципы Устава ООН.

Об этом он сказал во время выступления перед заседанием Генассамблеи ООН, его цитирует PAP, сообщает "Европейская правда".

По словам польского президента, несмотря, в частности, на то, российское вторжение в Украину продолжается, "международное право остается сильнейшим инструментом для цивилизованных наций для обеспечения долгосрочного мира".

"Но сегодня я бы дополнил эти слова замечанием, что мир можно защитить только тогда, когда за ним стоит реальная сила, способная сдержать потенциального агрессора. С другой стороны, в ситуации, когда начало войны не удалось предотвратить, для восстановления мира, кроме силы, необходимо правосудие", – отметил Дуда.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что реформа Совета безопасности ООН должна включать расширение его состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Также литовский президент Гитанас Науседа выражал убеждение о необходимости реформирования Совбеза ООН на фоне войны России против Украины.