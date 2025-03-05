Лукашенко покликав Трампа, Зеленського і Путіна на переговори в Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Мінськ готовий організувати переговори Дональда Трампа, Владіміра Путіна і Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв'ю популярному блогеру соцмережі Х Ілона Маска Маріо Науфалу, повідомляє "Європейська правда".

Лукашенко сказав, що не потрібно "нагинати" президента України Зеленського, бо за ним стоїть велика частина українського суспільства.

"Треба домовлятися. Хочете – приїжджайте. Ось, поруч – 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва, ну, 500 кілометрів. Пів години літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без шуму, без криків домовимося", – заявив Лукашенко.

Він сказав, що запрошує на переговори лідерів США, України і Росії.

"Тому передайте Трампу: я його чекаю тут разом із Путіним і Зеленським. Сядемо і спокійно домовимося. Якщо ви хочете домовитися", – сказав Лукашенко.

Раніше повідомлялось, що на тлі інтересу Трампа Лукашенко загорівся знайти рідкісноземельні метали в Білорусі.

Нагадаємо, за даними CBS News, американська сторона має намір змінити положення так званої "угоди про копалини" з Україною, оскільки президент Трамп тепер прагне "кращої" угоди.