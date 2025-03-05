Лукашенко позвал Трампа, Зеленского и Путина на переговоры в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать переговоры Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью популярному блогеру соцсети Х Илона Маска Марио Науфалу, сообщает "Европейская правда".

Лукашенко сказал, что не нужно "нагибать" президента Украины Зеленского, потому что за ним стоит большая часть украинского общества.

"Надо договариваться. Хотите – приезжайте. Вот, рядом – 200 километров от белорусской границы до Киева, ну, 500 километров. Полчаса самолетом. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся", – заявил Лукашенко.

Он сказал, что приглашает на переговоры лидеров США, Украины и России.

"Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", – сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что на фоне интереса Трампа Лукашенко загорелся найти редкоземельные металлы в Беларуси.

Напомним, по данным CBS News, американская сторона намерена изменить положения так называемого "соглашения об ископаемых" с Украиной, поскольку президент Трамп теперь хочет "лучшей" сделки.