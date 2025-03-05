Сенаторка демократів про підхід Трампа до Росії: Рейган перевертається в могилі

Сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін розкритикувала президента Дональда Трампа за його підхід до війни Росії проти України, припустивши, що президент Рональд Рейган, чию позицію "мир завдяки силі" перейняв Трамп, був би шокований.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Washington Post.

Слоткін звернулася до американців після промови Дональда Трампа у Конгресі США, яку він виголосив у вівторок ввечері.

"Президент Трамп любить повторювати про мир завдяки силі. Це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі", – сказала Слоткін, маючи на увазі суперечку між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

"Як дитина часів холодної війни, я вдячна, що у 1980-х роках при владі був Рейган, а не Трамп. Трамп програв би нам холодну війну", – заявила сенаторка.

Слоткін побудувала відповідь Демократичної партії на промову президента США як заклик до "відповідального" управління замість "безрозсудного" лідерства, стверджуючи, що порядок денний Трампа може призвести до економічної загибелі країни.

Трамп, за словами Слоткін, "вірить у те, що можна загравати з диктаторами на кшталт Владіміра Путіна і давати по зубах нашим друзям на кшталт канадців. Він бачить американське лідерство лише як серію операцій з нерухомістю... Дії Трампа свідчать про те, що в глибині душі він не вірить, що ми є винятковою нацією".

Слоткін вважається висхідною зіркою Демократичної партії. Вона перемогла на виборах у Мічигані – штаті, що коливається, де перемогу здобув і президент Трамп. Протягом перших кількох тижнів у Сенаті Слоткін намагалася зарекомендувати себе як поміркований голос, підкріплений великим досвідом у сфері національної безпеки.

У своїй промові в Конгресі у вівторок Трамп заявив, що цінує готовність президента України Володимира Зеленського підписати угоду зі США щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом.

Трамп також заявив, що США "так чи інакше" отримають Гренландію.