Трамп заявив, що США отримають Гренландію "так чи інакше"

Президент США Дональд Трамп підтвердив свою зацікавленість у тому, щоб Гренландія відійшла під контроль Сполучених Штатів.

Про це він сказав у зверненні до Конгресу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Трамп сказав, що у нього є послання для народу Гренландії.

"Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє власне майбутнє, і якщо ви вирішите, ми привітаємо вас у Сполучених Штатах Америки", – сказав Трамп.

NOW – Trump on taking Greenland: "I think we're gonna get it–one way or the other we're gonna get it." pic.twitter.com/V3ZK81gRCK