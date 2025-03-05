Сенаторка демократов о подходе Трампа к России: Рейган переворачивается в могиле

Сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин раскритиковала президента Дональда Трампа за его подход к войне России против Украины, предположив, что президент Рональд Рейган, чью позицию "мир благодаря силе" перенял Трамп, был бы шокирован.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Washington Post.

Слоткин обратилась к американцам после речи Дональда Трампа в Конгрессе США, которую он произнес во вторник вечером.

"Президент Трамп любит повторять о мире благодаря силе. Это фраза, которую он украл у Рональда Рейгана. Но позвольте мне сказать, что после того зрелища, которое произошло в Овальном кабинете на прошлой неделе, Рейган, пожалуй, переворачивается в могиле", – сказала Слоткин, имея в виду спор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

"Как ребенок времен холодной войны, я благодарна, что в 1980-х годах у власти был Рейган, а не Трамп. Трамп проиграл бы нам холодную войну", – заявила сенатор.

Слоткин построила ответ Демократической партии на речь президента США как призыв к "ответственному" управлению вместо "безрассудного" лидерства, утверждая, что повестка дня Трампа может привести к экономической гибели страны.

Трамп, по словам Слоткин, "верит в то, что можно заигрывать с диктаторами вроде Владимира Путина и давать по зубам нашим друзьям вроде канадцев. Он видит американское лидерство лишь как серию операций с недвижимостью... Действия Трампа свидетельствуют о том, что в глубине души он не верит, что мы являемся исключительной нацией".

Слоткин считается восходящей звездой Демократической партии. Она победила на выборах в Мичигане – колеблющемся штате, где победу одержал и президент Трамп. В течение первых нескольких недель в Сенате Слоткин пыталась зарекомендовать себя как умеренный голос, подкрепленный большим опытом в сфере национальной безопасности.

В своей речи в Конгрессе во вторник Трамп заявил, что ценит готовность президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение с США по добыче полезных ископаемых и сесть за стол переговоров под его руководством.

Трамп также заявил, что США "так или иначе" получат Гренландию.