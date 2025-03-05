70% американців не вважають, що Україна більше винна у розв'язанні війни

Абсолютна більшість американців не вважають, що Україна більше винна у розв'язанні війни, яку проти неї веде Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Reuters/IPSOS, проведене 3-4 березня.

70% опитаних відповіли, що не вважають Україну більше винуватою у війні, лише 7% респондентів мають таку думку. 23% не знають або не відповіли на питання, чи Україна більше винна в тому, що почалась війна з Росією.

Серед респондентів-демократів 81% сказали, що Україна не несе більшу відповідальність за початок війни, серед республіканців таких 62%. 11% респондентів-республіканців вважаю, що Україна більш винна у розв’язанні війни.

Опитування також показало, що американці розділились з приводу того, чи повинні Сполучені Штати отримати частку українських корисних копалин за допомогу Україні, на чому наполягає Дональд Трамп.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку в Овальному кабінеті 28 лютого.