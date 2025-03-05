Американці розділились, чи повинні США отримати частку українських мінералів

Громадяни США розділились з приводу того, чи повинні Сполучені Штати отримати частку українських корисних копалин за допомогу Україні, на чому наполягає Дональд Трамп.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Reuters/IPSOS, проведене 3-4 березня.

46% опитаних погодились із твердженням, що США повинні отримати частку мінералів України, тоді як 50% виступили проти цього. 4% не визначились з відповіддю або не відповіли.

При цьому разюча відмінність спостерігається серед респондентів-демократів та республіканців. Серед республіканців 73% висловились на підтримку отримання копалин, тоді як серед демократів – лише 21%. 75% демократів не вважають, що США мають отримати українські мінерали.

Нагадаємо, у своїй промові в Конгресі у вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що цінує готовність президента України Володимира Зеленського підписати угоду щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом.

Напередодні Зеленський опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку в Овальному кабінеті 28 лютого.