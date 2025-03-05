70% американцев не считают, что Украина больше виновата в развязывании войны

Абсолютное большинство американцев не считают, что Украина больше виновата в развязывании войны, которую против нее ведет Россия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Reuters/IPSOS, проведенный 3-4 марта.

70% опрошенных ответили, что не считают Украину больше виноватой в войне, только 7% респондентов придерживаются такого мнения. 23% не знают или не ответили на вопрос, больше ли Украина виновата в том, что началась война с Россией.

Среди респондентов-демократов 81% сказали, что Украина не несет большую ответственность за начало войны, среди республиканцев таких 62%. 11% респондентов-республиканцев считаю, что Украина более виновата в развязывании войны.

Опрос также показал, что американцы разделились по поводу того, должны ли Соединенные Штаты получить долю украинских полезных ископаемых за помощь Украине, на чем настаивает Дональд Трамп.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что ему "досадно" из-за спора в Овальном кабинете 28 февраля.