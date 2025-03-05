WSJ з’ясувало, від чого залежить рішення Трампа відновити військову допомогу Україні

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це WSJ повідомляє у публікації, посилаючись на неназваних американських високопосадовців.

У вівторок Володимир Зеленський у соцмережі Х заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США та вести переговори "під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру". Він також сказав, що йому "прикро" через перепалку у Білому домі.

За словами американських високопосадовців, неясно, чи достатньо заяви Зеленського, щоб переконати Трампа відновити американську військову допомогу Україні, яку Білий дім зупинив у понеділок.

Американські посадовці сказали, що пауза триватиме доти, доки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

Після дипломатичного вибуху в Білому домі 28 лютого європейські союзники ведуть переговори про плани підтримки України, одночасно підштовхуючи Зеленського до спроб налагодити відносини з Трампом. Європейські лідери та Зеленський заявили, що американські гарантії безпеки для Києва є критично важливими для будь-якої мирної угоди.

Трамп заявив, що готовий обговорювати такі зобов'язання лише після припинення вогню між Україною та Росією.

Під час свого виступу на спільному засіданні Конгресу у вівторок ввечері Трамп зачитав те, що, за його словами, було листом від українського президента, який був майже ідентичним посту Володимира Зеленського у Х. У самому виступі Трамп нічого не сказав про укладення угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин.

За словами посадовців, під час нещодавніх приватних зустрічей Трамп скаржився, що Зеленський не виявив жодного наміру розпочати переговори з Путіним. Рішення про тимчасову зупинку допомоги мало на меті показати українському лідеру, що Білий дім серйозно налаштований на мирне врегулювання, додали вони.

Утім, за словами посадовців, навіть підписання угоди про надання американським компаніям доступу до українських рідкісноземельних копалин може бути недостатньо, щоб переконати Трампа відновити допомогу.