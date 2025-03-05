WSJ выяснило, от чего зависит решение Трампа возобновить военную помощь Украине

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом WSJ сообщает в публикации, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

Во вторник Владимир Зеленский в соцсети Х заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США и вести переговоры "под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира". Он также сказал, что он сожалеет о перепалке в Белом доме.

По словам американских чиновников, неясно, достаточно ли заявления Зеленского, чтобы убедить Трампа возобновить американскую военную помощь Украине, которую Белый дом остановил в понедельник.

Американские чиновники сказали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

После дипломатического взрыва в Белом доме 28 февраля европейские союзники ведут переговоры о планах поддержки Украины, одновременно подталкивая Зеленского к попыткам наладить отношения с Трампом. Европейские лидеры и Зеленский заявили, что американские гарантии безопасности для Киева являются критически важными для любого мирного соглашения.

Трамп заявил, что готов обсуждать такие обязательства только после прекращения огня между Украиной и Россией.

Во время своего выступления на совместном заседании Конгресса во вторник вечером Трамп зачитал то, что, по его словам, было письмом от украинского президента, которое было почти идентичным посту Владимира Зеленского в Х. В самом выступлении Трамп ничего не сказал о заключении соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых.

По словам чиновников, во время недавних частных встреч Трамп жаловался, что Зеленский не проявил никакого намерения начать переговоры с Путиным. Решение о временной остановке помощи имело целью показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на мирное урегулирование, добавили они.

Впрочем, по словам чиновников, даже подписания соглашения о предоставлении американским компаниям доступа к украинским редкоземельным ископаемым может быть недостаточно, чтобы убедить Трампа возобновить помощь.