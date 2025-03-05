Зеленський розповів про "відвертий діалог" із Шольцом про майбутню архітектуру безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Зеленський написав у себе в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Український президент розповів про "відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки".

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів телефонну розмову з лідером блоку ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, який здобув перемогу на дострокових парламентських виборах в Німеччині.

Також варто зазначити, що 4 березня німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури. Вони погодилися домагатися послаблення боргового гальма Німеччини, аби полегшити фінансування оборонного сектора.

Партії домовились, що усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень. Крім того, має бути створений спеціальний інфраструктурний фонд загальним обсягом 500 мільярдів протягом 10 років, з якого також отримають вигоду федеральні землі.