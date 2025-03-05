Зеленский рассказал об "откровенном диалоге" с Шольцем о будущей архитектуре безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом Зеленский написал у себя в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Украинский президент рассказал об "откровенном диалоге по многим вопросам и нашего видения будущей архитектуры безопасности".

Напомним, накануне Зеленский провел телефонный разговор с лидером блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, который одержал победу на досрочных парламентских выборах в Германии.

Также стоит отметить, что 4 марта немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Фридрихом Мерцем, договорились о многомиллиардном пакете финансирования обороны и инфраструктуры. Они согласились добиваться ослабления долгового тормоза Германии, чтобы облегчить финансирование оборонного сектора.

Партии договорились, что все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений. Кроме того, должен быть создан специальный инфраструктурный фонд общим объемом 500 миллиардов в течение 10 лет, из которого также получат выгоду федеральные земли.