Зеленський повідомив про "продуктивну розмову" з ймовірним канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером блоку ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, який здобув перемогу на дострокових парламентських виборах в Німеччині.

Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що його розмова з Мерцом, який може стати наступним канцлером Німеччини, була "продуктивною".

"Ми узгодили наші позиції, і я ціную його підтримку", – підкреслив український президент.

Він також додав, що вони з Мерцом домовились про подальшу співпрацю та контакти.

Нещодавно Мерц заявив про намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом за першої ж нагоди.

Крім того, нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю ввечері зателефонував Мерцу після перепалки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті.