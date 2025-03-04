Зеленський повідомив про "продуктивну розмову" з ймовірним канцлером Німеччини
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером блоку ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, який здобув перемогу на дострокових парламентських виборах в Німеччині.
Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Зеленський зазначив, що його розмова з Мерцом, який може стати наступним канцлером Німеччини, була "продуктивною".
"Ми узгодили наші позиції, і я ціную його підтримку", – підкреслив український президент.
Він також додав, що вони з Мерцом домовились про подальшу співпрацю та контакти.
Нещодавно Мерц заявив про намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом за першої ж нагоди.
Крім того, нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю ввечері зателефонував Мерцу після перепалки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті.