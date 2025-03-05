Президент Литви: Зеленський докладає зусиль для конструктивного діалогу зі США

Президент Литви Гітанас Науседа висловив сподівання, що ставлення адміністрації США до України стане більш позитивним.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить LRT.

Він також підкреслює, що країна, яка бореться з російською агресією, докладає всіх зусиль, щоб дистанціюватися від емоцій.

"Я можу з упевненістю підтвердити, що українська сторона, президент Володимир Зеленський докладають усіх зусиль, щоб дистанціюватися від тих емоційних речей, які відбулися наприкінці минулого тижня, і дуже конструктивно працювати з адміністрацією США", – зазначив Науседа.

За його словами, це підтверджує, зокрема, дописи Зеленського в X (Twitter), де він назвав "прикрим" те, що сталось на його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

"Це підтверджують і дуже інтенсивні контакти, не обов'язково на рівні президента, а й з іншими представниками адміністрації США, що дає мені змогу сподіватися, що ставлення команди президента Дональда Трампа до України зміниться в кращий бік у найближчому майбутньому", – додав Науседа.

Незабаром після суперечки з Трампом український лідер опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку.

Зеленський заявив, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також що він підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

У вівторок ввечері Трамп виступив в Конгресі з промовою, в якій розповів про "важливий лист" від Зеленського і зазначив, що "цінує" це.