Президент Литвы: Зеленский прилагает усилия для конструктивного диалога с США

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что отношение администрации США к Украине станет более позитивным.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит LRT.

Он также подчеркивает, что страна, которая борется с российской агрессией, прилагает все усилия, чтобы дистанцироваться от эмоций.

"Я могу с уверенностью подтвердить, что украинская сторона, президент Владимир Зеленский прилагают все усилия, чтобы дистанцироваться от тех эмоциональных вещей, которые произошли в конце прошлой недели, и очень конструктивно работать с администрацией США", – отметил Науседа.

По его словам, это подтверждает, в частности, сообщения Зеленского в X (Twitter), где он назвал "досадным" то, что произошло на его встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

"Это подтверждают и очень интенсивные контакты, не обязательно на уровне президента, но и с другими представителями администрации США, что дает мне возможность надеяться, что отношение команды президента Дональда Трампа к Украине изменится в лучшую сторону в ближайшем будущем", – добавил Науседа.

Вскоре после спора с Трампом украинский лидер опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что ему "досадно" из-за спора.

Зеленский заявил, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение по полезным ископаемым, а также что он поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Во вторник вечером Трамп выступил в Конгрессе с речью, в которой рассказал о "важном письме" от Зеленского и отметил, что "ценит" это.