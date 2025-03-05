Глава МЗС Литви: промова Трампа показала, що США пом’якшили позицію щодо України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс переконаний, що промова президента США Дональда Трампа перед Конгресом показала пом’якшення позиції щодо України після суперечки у Білому домі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського міністра наводить LRT.

Як зазначив Будріс, промова Трампа свідчить про те, що дипломатичні зусилля щодо України "приносять результати".

"Ми бачимо ознаки більш активної взаємодії і певного пом'якшення позиції – ми також бачимо деякі позитивні моменти", – сказав він.

Очільник МЗС Литви також додав, що промова Трампа засвідчила, що в центрі його уваги перебуває внутрішня політика.

"Як ми бачили, набагато менше уваги було приділено зовнішній політиці… Ми сподівалися на більш чітке спрямування у цьому напрямку", – розповів він.

Водночас Будріс додав, що не "робив би драми" з того, що Трамп не згадав питання стримування й оборони.

"Тому що цей захід був націлений насамперед на американських громадян і законодавців, чиї пріоритети лежать в іншому місці", – резюмував він.

Нагадаємо, після виступу Трампа в Конгресі президент Литви Гітанас Науседа висловив сподівання, що ставлення адміністрації США до України стане більш позитивним.

Детальніше про промову Трампа читайте у статті: "Золота ера" Трампа: що президент США заявив Конгресу і який сигнал послав Україні