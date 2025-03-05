Глава МИД Литвы: речь Трампа показала, что США смягчили позицию по Украине
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис убежден, что речь президента США Дональда Трампа перед Конгрессом показала смягчение позиции по Украине после спора в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского министра приводит LRT.
Как отметил Будрис, речь Трампа свидетельствует о том, что дипломатические усилия в отношении Украины "приносят результаты".
"Мы видим признаки более активного взаимодействия и определенного смягчения позиции – мы также видим некоторые положительные моменты", – сказал он.
Глава МИД Литвы также добавил, что речь Трампа показала, что в центре его внимания находится внутренняя политика.
"Как мы видели, гораздо меньше внимания было уделено внешней политике... Мы надеялись на более четкое внимание к этому направлению", – рассказал он.
В то же время Будрис добавил, что не "делал бы драмы" из того, что Трамп не упомянул вопросы сдерживания и обороны.
"Потому что это мероприятие было нацелено прежде всего на американских граждан и законодателей, чьи приоритеты лежат в другом месте", – резюмировал он.
Напомним, после выступления Трампа в Конгрессе президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что отношение администрации США к Украине станет более позитивным.
Подробнее о речи Трампа читайте в статье: "Золотая эра" Трампа: что президент США заявил Конгрессу и какой сигнал послал Украине.