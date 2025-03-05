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РФ викликала посла Молдови, щоб поскаржитись на ігнорування Санду свого посла

Новини — Середа, 5 березня 2025, 17:34 — Марія Ємець

Посла Молдови у Росії викликали на розмову до МЗС та висловили претензії у зв’язку з тим, що президентка Молдови Мая Санду вже кілька місяців не приймає вірчі грамоти у нового російського посла, який прибув до Кишинева.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в МЗС РФ. 

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Молдови Ліліана Дарія та у розмові з ним висловило подив тим, що президентка Молдови Мая Санду досі не прийняла вірчі грамоти у нового російського посла Олега Озерова, що відкладає офіційний початок його роботи.

"Послу передали текст Віденської конвенції та вручили вербальну ноту з вимогою пояснити причини порушення молдавською стороною її положень у частині одноманітності практики, що застосовується відносно глав дипломатичних представництв, та черговості вручення ними вірчих грамот", – заявили в МЗС РФ. 

Владімір Путін у вересні 2024 року підписав указ про призначення Олега Озерова послом Росії в Молдові, він прибув до Кишинева у жовтні. 

На початку лютого Санду підтвердила, що Озерова не запрошували вручити вірчі грамоти, та пояснила, що не бачить можливості для цього, коли офіційні особи в Москві кажуть, що "Молдова не заслуговує на існування або щось подібне".

Наприкінці лютого глава МЗС Молдови Міхай Попшой підтвердив, що недружні заяви Кремля гальмують акредитацію нового посла Росії. 

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Молдова
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