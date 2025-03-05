РФ вызвала посла Молдовы, чтобы пожаловаться на игнорирование Санду своего посла

Посла Молдовы в России вызвали на разговор в МИД и выразили претензии в связи с тем, что президент Молдовы Майя Санду уже несколько месяцев не принимает верительные грамоты у нового российского посла, который прибыл в Кишинев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдовы Лилиана Дария и в разговоре с ним выразило удивление тем, что президент Молдовы Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты нового российского посла Олега Озерова, что откладывает официальное начало его работы.

"Послу передали текст Венской конвенции и вручили вербальную ноту с требованием объяснить причины нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот", – заявили в МИД РФ.

Владимир Путин в сентябре 2024 года подписал указ о назначении Олега Озерова послом России в Молдове, он прибыл в Кишинев в октябре.

В начале февраля Санду подтвердила, что Озерова не приглашали вручить верительные грамоты, и объяснила, что не видит возможности для этого, когда официальные лица в Москве говорят, что "Молдова не заслуживает существования или что-то подобное".

В конце февраля глава МИД Молдовы Михай Попшой подтвердил, что недружественные заявления Кремля тормозят аккредитацию нового посла России.