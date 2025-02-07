Президентка Молдови пояснила, чому посол РФ досі не вручив вірчі грамоти

Призначений Росією посол у Молдові Олег Озеров досі не вручив главі держави Маї Санду вірчі грамоти, що є обовʼязковим кроком для офіційного початку його роботи.

Це Санду прокоментувала в ефірі телеканалу TV8, повідомляє "Європейська правда".

Молдовська президентка підтвердила, що Озерова не запрошували вручити вірчі грамоти.

"Не можна запрошувати представника країни для вручення вірчих грамот, коли офіційні особи в Москві кажуть, що держава Республіка Молдова не заслуговує на існування або щось подібне", – пояснила вона.

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Санду наголосила, що Росія своїми заявами не поважає суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

Водночас вона додала, що рішення про акредитацію посла ухвалить найближчим часом.

Росіянин Владімір Путін у вересні 2024 року підписав указ про призначення Олега Озерова послом Росії в Молдові.

Згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, посол офіційно вступає на посаду після вручення вірчої грамоти.

Та навіть без цього російське посольство в Кишиневі відзначилось традиційними для Росії хамством і поширенням брехні про Молдову.