Румунія видворила двох російських "дипломатів"

Румунія вирішила оголосити військового аташе РФ в Бухаресті Александра Чуприну і його заступника Євгенія Ігнатьєва персонами нон-грата.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Румунії, яку наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Причиною такого кроку у МЗС Румунії назвали здійснення діяльності, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

Обидва посадовці повинні негайно залишити Румунію.

Російську сторону поінформували про видворення її представників у середу, 5 березня, коли в МЗС Румунія було викликано повіреного у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті.

Наприкінці травня 2024 року Міністерство закордонних справ Румунії оголосило дипломата посольства Росії в Бухаресті персоною нон грата через підозру в "діяльності, що суперечить нормам Віденської конвенції про дипломатичні зносини".

Перед тим повідомляли про арешт у Румунії румунського громадянина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії – за даними слідства, він передавав інформацію через російське посольство.